 تنازلوا عن المصرية.. الإذن لـ63 مواطنا بحمل جنسيات أجنبية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تنازلوا عن المصرية.. الإذن لـ63 مواطنا بحمل جنسيات أجنبية

محمد نابليون
نشر في: الأربعاء 15 ديسمبر 2021 - 10:19 ص | آخر تحديث: الأربعاء 15 ديسمبر 2021 - 10:26 ص

أصدرت وزارة الداخلية ثلاثة قرارات بالإذن لـ63 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

ونص القرار الأول رقم ٢١٧٣ لسنة ٢٠٢١ على أن يؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهـم / محمـد جمال عبد الحليم مرسى - وآخرهم / باسم محمود محمـد طـاهر محمـود ) المدرجـة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كـلٍّ مـنهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

ونص القرار الثاني رقم ٢١٧٤ لسنة ٢٠٢١ على أن يؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهـم/ رامى الـسيد عبد الدايم إسماعيل - وآخرهم / محمود أحمد محمـود خليـل سـلام ) المدرجـة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كـلٍّ مـنهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

فيما نص ثالث القرارات والذي حمل رقم ٢١٩٥ لسنة ٢٠٢١، على أن يؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهـم / علـى عـارف على عبد العال - وآخرهم/ محمد سمير محمد عبد الـدايم) المدرجـة أسـماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنـسية الأجنبيـة الموضـحة قـرين اسـم كـلٍّ مـنهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وإلى نص القرارات :-


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