ابنة نافالني تتسلم جائزة سخاروف من البرلمان الأوروبي نيابة عنه

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من المقرر أن يمنح البرلمان الأوروبي جائزة ساخاروف لحرية الفكر ، للسياسي الروسي المعارض السجين ألكسي نافالني اليوم الأربعاء.

وأفاد بيان صحفي للبرلمان بأن ابنته داريا ستتسلم الجائزة نيابة عنه في مراسم تقام في مدينة ستراسبورج الفرنسية مع رئيس المجلس التشريعي ديفيد ساسولي.

يشار إلى أن نافالني ،المحامي والناشط في مجال مكافحة الفساد ، هو أحد أبرز المعارضين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ونجا بأعجوبة من محاولة تسميم العام الماضي، وعولج في ألمانيا.

ونافالني مسجون حاليا في مستعمرة عقابية شديدة الحراسة، بعد اعتقاله والحكم عليه بشكل سريع لدى عودته إلى روسيا لانتهاكه شروط الإفراج المشروط بينما كان يتعافى في ألمانيا.

وخلص الخبراء في ألمانيا وأماكن أخرى إلى أن نافالني سمم بغاز الأعصاب نوفيتشوك. وأدى الاعتداء عليه إلى فرض المزيد من العقوبات الدولية على روسيا.

وينفي بوتين وقوفه وراء حادث التسميم.

واختار نواب البرلمان الأوروبي نافالني لنيل الجائزة لعام 2021 في تشرين أول/أكتوبر، مما أثار انتقادات موسكو.