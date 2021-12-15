دخول برج إشارات المنشأة والمنطقة الأتوماتيكية في الخدمة ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، دخول برج إشارات طما الرئيسى وبرج إشارات مشطا الثانوى في الخدمة، وذلك ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد أسيوط نجع حمادى بطول ١٨٠ كم والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة تاليس الإسبانية العالمية بنظام إلكتروني حديث (EIS)، والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL4 (Safety integrity level) معدل أمان المستوى الرابع (وهذا أعلى معدل أمان في العالم)، حيث تم دخول المنطقة بطول ٩ كم وعدد ٤ مزلقانات.

يأتي ذلك بناءً على توجيهات القيادة السياسية المستمرة للحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل بضرورة الانتهاء من مشروعات تطوير وتحديث نظم إشارات السكك الحديدية لزيادة معدلات السلامة والأمان وتحقيق السيطرة الكاملة على حركة مسير القطارات وتقليل الاعتماد على العنصر البشري للحد من الحوادث على خطوط السكة الحديد.

وأضاف الوزير أن المشروع يتكون من (١٧ برجا رئيسيا و٣ أبراج ثانوية و٦٠ مزلقانا) وبذلك يكون تم حتى الآن دخول عدد ٦ أبرج إشارات رئيسية وبرج ثانوى وهم (جزيرة شندويل – المراغة – طهطا بلصفورة – "طما - مشطا" - المنشأة ) بطول ٦٤ كم من إجمالى ١٨٠ كم ودخول ٢٤ مزلقانا من إجمالى ٦٠ مزلقانا، ذاكرا أن برج إشارات المنشأة يتحكم في ٤٥ سيمافور ضوئي، و١٨ موتور تحويلة و٦٠ دائرة تراك كهربى.

وأوضح أن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية يهدف إلى استبدال النظام الحالي (الكهربي القديم والميكانيكى) بآخر إلكتروني حديث، وزيادة عدد الرحلات في اليوم، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان، ذاكرا أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.