القوات المسلحة الأردنية تنفي إطلاق نار على إسرائيليين بالحدود

نفى مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، صحة الخبر المتعلق بإطلاق نار من قبل جندي أردني على إسرائيليين على الحدود الأردنية، والتي تداولته مواقع إعلامية أمس.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" اليوم الأربعاء عن المصدر القول إنه في تمام الساعة 11 و39 من صباح يوم أمس الثلاثاء، حدث اشتباه بعملية تهريب في منطقة المثلث الحدودي الأردني السوري الإسرائيلي (وادي قليد) حيث قامت عناصر حرس الحدود للمنطقة العسكرية الشمالية في منطقة الواجب برماية تهييبيه للتأكد من خلو المنطقة من مهربين وهو إجراء يومي اعتيادي في مثل هذه الحالات للمحافظة على أمن وسلامة الحدود.

وأضاف المصدر أنه صادف بالأثناء مرور دورية إسرائيلية في الطرف المقابل أثناء الاشتباه، وبعد انتهاء التعامل مع الموقف تابعت الدورية حركتها داخل الحدود وباتجاه العمق الإسرائيلي دون حدوث أي احتكاك.

وتؤكد القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أنها مستمرة بالتأكيد على جميع تشكيلاتها ووحداتها بتطبيق قواعد الاشتباك بأعلى درجات الحسم والحزم وبما يضمن سلامة واستقرار وأمن المملكة وحدودها.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أن جنديا أردنيا أطلق أمس النار على جنود إسرائيليين على الحدود الإسرائيلية الأردنية.