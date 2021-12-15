أوقاف الأقصر تتسلم 205 زيا أزهريا ضمن الدفعة الخامسة لدعم الأئمة

أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم، مدير مديرية الأوقاف بالأقصر عن توفير عدد ٢٠٥ زيًا أزهريًا، سيتم توزيعها، وفق ما تم إعلانه على الموقع الرسمي للوزارة والصفحة الرسمية لوزير الأوقاف.

وأضاف عبد الدايم أن تلك الدفعة هي الخامسة من تسلم المديرية لأزياء الأئمة من جانب وزارة الأوقاف، مشيرا إلى أنه بذلك تكون المديرية قد سلمت عدد ٨٥٥ زي أزهري للأئمة الذين يعملون بها.

وأشار مدير مديرية الأوقاف بالأقصر إلى هذا جاء في إطار الدور الديني والوطني والاجتماعي لوزارة الأوقاف، ومن بين مفردات هذا الدور الاهتمام الكبير بالأئمة وذلك من ناحية توفير الزي الأزهري والعمامة الأزهرية.