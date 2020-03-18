الضرائب: خصم 5% من أجور المغنيين في الحفلات يستهدف تخفيف الأعباء عليهم

قال سعيد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إنّ أجور الفنانين تخضع للضريبة على المهن الحرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc" الذي يُقدمه الإعلامي رامي رضوان، عبر شاشة "dmc"، مساء الثلاثاء، أنّه سيتم خصم مبلغ تحت حساب الضريبة، يوضَع في حساب الممول، بحيث عندما يقدم الإقرار في نهاية العام يوضح حجم الإيرادات والمصروفات والوعاء الخاص بالضريبة.

وأشار إلى أن قرار خصم 5% من أجور الفنانين عن الحفلات التي تقام بالفنادق والأندية وغيرها من المنشآت تستهدف تخفيف العبء عن الممول (المغني)، لافتًا إلى أن نسبة الـ5% تُخصم من الضريبة المستحقة عليه في نهاية العام مع تقديم الإقرار.

وتابع: "هذه الخطوة تُبسِّط الأمر على الفنان بدلًامن يضطر في نهاية العام لدفع مبلغ واحد فإنه يتم دفع 5% من كل حفلة، بحيث يكون عبء الإقرار الضريبي عليه أقل.

ولفت إلى أن استفادة الدولة تكمن في تسريع تحصيل الضريبة، لتكون هناك سيولة مستمرة لتدفقات وزارة المالية.

ونشرت الوقائع المصرية-ملحق الجريدة الرسمية- قرار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بخصم 5% من أجور الفنانين عن الحفلات التي تقام بالفنادق والأندية وغيرها من المنشآت تحت حساب الضريبة.

وتلزم المادة الأولى من القرار الفنادق، والأندية، ودور وقاعات الأفراح والحفلات، وغيرها من الجهات والمنشآت المخاطبة بأحكام المادة (59) من قانون الضريبة على الدخل، التي يقام فيها أي احتقال ، أيا كان مسماه يحييه فنان أو أكثر، سواء كان متعاقدا مع أي من هذه الجهات أو المنشآت أو وكيل فنانين أو بشخصه، أن تخصم نسبة (5%) تحت حساب الضريبة من قيمة ما يتم دفعه للفنان، وذلك فيما يزيد على مائة جنيه.