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كيروش: الفريق الأكثر حظا فاز اليوم وعلى الفيفا اختيار الحكم المناسب

كريم صلاح
نشر في: الأربعاء 15 ديسمبر 2021 - 7:35 م | آخر تحديث: الأربعاء 15 ديسمبر 2021 - 7:35 م

أكد البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، أن الفريق الأكثر حظا فاز بالمباراة وذلك بعد الخسارة من تونس في الدور النصف النهائي لبطولة كأس العرب.

وقال كيروش في تصريحات لقناة بي إن سبورتس: «الفريق الأكثر حظا فاز بالمباراة، أبارك لتونس على الفوز، لا أريد الحديث عن الحكم ولكنه أثر على المباراة خلال أحداث المباراة، احتسب ركلة جزاء وهمية».

وأضاف: «الفيفا يجب أن يحلل مثل هذه الأمور ويختار الحكم المناسب للمباريات».

المنتخب المصري سيلعب مباراة المركزين الثالث والرابع يوم السبت المقبل أمام الخاسر من قطر والجزائر.


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