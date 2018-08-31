رئيس النواب اللبناني: الثنائي الشيعي يريد العودة إلى القانون

أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري، اليوم الأربعاء، خلال لقائه نقيب المحررين وأعضاء مجلس النقابة، أن الثنائي الشيعي ( حركة أمل وحزب الله)يريد العودة إلى القانون.

وقال بري، بحسب بيان صادر عن موقعه الرسمي إن ما نريده فقط العودة إلى القانون والدستور... فليطبقوا بنود ومواد الدستور خاصة في الموضوع المتعلق بإنفجار مرفأ بيرةا.

وأضاف "مطلبنا كان ولا يزال ممارسة كل سلطة لصلاحياتها في هذا الإطار، لقد أعطى القانون حقاً خاصاً لمحاكمة القضاة وأعطى حقاً لمحاكمة النواب والرؤساء والوزراء، لماذا لم يتم الإلتزام بهذه القواعد والأصول؟".

وأكد بري أن " 99% من الذي نعاني منه في لبنان أسبابه داخلية وهو لم يحصل في يوم أو أيام أو سنة، إنما منذ إقرار الطائف عام 1989 ومعروف من لم يؤيده ولم يطبق لا القانون ولا الدستور".

واعتبر أنه "علينا ان نقر أن لبنان يتعرض للحصار، هل يعقل التصديق أن إسرائيل العدو انفتح على العرب على النحو الذي يحصل اليوم والعرب يقفلون أبوابهم على لبنان؟".