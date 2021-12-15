قادة «التعاون الخليجي» يؤكدون أهمية استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومة الدفاعية المشتركة

أكد قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الثلاثاء، أهمية التنفيذ الدقيق والكامل والمستمر لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، واستكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومة الدفاعية والأمنية المشتركة، وتنسيق المواقف، بما يعزز التضامن واستقرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويجنبها الصراعات الإقليمية والدولية.

جاء ذلك في البيان الختامي "إعلان الرياض" الصادر عن أعمال اجتماع الدورة الـ42 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم في قصر الدرعية بمدينة الرياض.

وأكد القادة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" - أهمية تضافر الجهود لتنسيق وتكامل السياسات الخارجية للدول الأعضاء وصولا لبلورة سياسة خارجية موحدة وفاعلة، تخدم تطلعات وطموحات شعوب دول الخليج وتحفظ مصالحها ومكتسباتها، وتجنب الدول الأعضاء الصراعات الإقليمية والدولية أو التدخل في شؤونها الداخلية، وتحقق الدعم والترابط الاستراتيجي بين السياسات الاقتصادية والدفاعية والأمنية المشتركة لتحقيق الأهداف والتطلعات المشتركة.

وفي سياق متصل، أعرب نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء العماني فهد بن محمود آل سعيد عن الشكر والتقدير والاعتزاز لولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على الدور الكبير الذي يقوم به والجهد الذي يضطلع به من أجل مصلحة مجلس التعاون ودوله.