أقراص مرنة لتحسين كفاءة الروبوتات التي تعمل على خطوط التجميع في المصانع

طور فريق من الباحثين في اليابان، أقراصا مرنة يمكن استخدامها لتحسين كفاءة الروبوتات التي تعمل على خطوط الإنتاج في المصانع.

ويقول الباحث تاكويا كيوكاوا، من معهد نارا للعلوم والتكنولوجيا في اليابان: "تستند فكرة القرص المرن الجديد على ذراع روبوتية تستخدم للقبض على الأشياء، وهي منظومة ابتكرها فريق بحثي من جامعة شيكاغو كورنيل في وقت سابق".

ونقل الموقع الإلكتروني "تيك إكسبلور" المتخصص في التكنولوجيا، عن الباحث كيوكاوا قوله، إن "الغرض الرئيسي من هذا المكون الجديد هو تحسين حركة المفصلات الخاصة بالأذرع التي تستخدم في عمليات التجميع الصناعي".

وأكد فريق الدراسة أن المنظومة الجديدة يمكنها تسريع أداء خطوط التجميع الروبوتية وبالتالي زيادة حجم الإنتاج في المصانع.

ويأخذ القرص المرن شكل أسطوانة تدور فوق كرات زجاجية يحيط بها غلاف من السيليكون، وتحقق الكرات الزجاجية سهولة في حركة المفصلات، في حين يساعد الغلاف السيليكوني في تقليل معدلات الاحتكاك ويتيح للقرص سهولة الحركة، وهو ما يسمح للروبوت بالإمساك بالمكونات المختلفة وتحريكها مع الحفاظ على سلامتها.

وأكد كيوكاوا أن التجارب أثبتت أن القرص الجديد سوف يعزز من قدرة الروبوتات على الإمساك بالمكونات الصناعية المختلفة حتى أثناء تعريضها لضغوط خارجية، مشيرا إلى أنه تم اخضاع المنظومة لتجارب عديدة، وقد حققت هذه التجارب نتائج واعدة تشير إلى إمكانية صناعة روبوتات لتنفيذ عمليات التجميع الصناعي بفعالية أكبر.