الكويت: القمة الخليجية تعزز مسيرة العمل المشترك لتحقيق إنجازات مستدامة

أكد وزير الخارجية الكويتي ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، أهمية القمة الـ42 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك.

وأشاد وزير الخارجية الكويتي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الكويتية، اليوم الأربعاء، بالمملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا لحفاوة الاستقبال والإعداد والتنظيم المميز للقمة.

وكانت الرياض قد استضافت القمة الخليجية الـ42 أمس الثلاثاء، وسط تطورات مهمة تشهدها المنطقة والعالم لبحث عدد من الموضوعات التي تسهم في تعزيز مسيرة التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات، بالإضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية وتأثيرها على دول المجلس.