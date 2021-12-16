مؤمن زكريا يدعم عمرو السولية بعد هدفه العكسي في لقاء تونس

سقط منتخب مصر أمام نظيره منتخب تونس بهدف للا شيء، في المباراة التي جمعت بين المنتخبين مساء الأربعاء ضمن الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب.

وجاء هدف المباراة في الدقيقة الأخيرة من عمر المواجهة عبر النيران الصديقة، حيث سجله قائد المنتخب ولاعب وسط الأهلي عمرو السولية بالخطأ في مرماه.

وحرص نجم النادي الأهلي مؤمن زكريا على دعم عمرو السولية عقب نهاية المباراة بعد خسارة منتخب مصر بسبب هدف السولية.

ونشر مؤمن زكريا عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر» صورة للنجم عمرو السولية بقميص منتخب مصر.

كان مؤمن زكريا قد نشر من قبل عقب مباراة الجزائر ومنتخب مصر في ختام دور المجموعات صورة عمرو السولية أيضًا وعلق عليها كاتبًا: أخويا.