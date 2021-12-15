ابنة عمر الحريري: تربيت في كواليس مسرحيتي «شاهد ماشفش حاجة» و«الواد سيد الشغال»

روت ميريت ابنة الفنان الراحل عمر الحريري ذكريات والدها في حياته.

وقالت خلال لقائها ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة "on"، مساء الثلاثاء: "تربيت في كواليس مسرحية شاهد ماشفش حاجة والواد سيد الشغال التي عمل فيها أبي مع عادل إمام".

وأضاف أنها كانت تحب دائمًا مرافقة أبيها الراحل في كواليس أعماله، وتابعت: "كنت بحب دايمًا أكون مع أبي في الكواليس.. وقبل صعوده للمسرح كان لديه تركيز تام ويلتزم الصمت".

وأكملت: "أبي كان من المدرسة القديمة ولا يخرج عن النص وكان يضحك بالفعل على إفيهات عادل إمام".

وكشفت أن والدها لم يكن يحب "الوساطة" في الوسط الفني، معقبة: "قالي متبقيش باراشوت ولازم تدرسي الفن.. أنا مشتغلتش بالواسطة وجبتها من تحت خالص".