 ابنة عمر الحريري: تربيت في كواليس مسرحيتي «شاهد ماشفش حاجة» و«الواد سيد الشغال» - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ابنة عمر الحريري: تربيت في كواليس مسرحيتي «شاهد ماشفش حاجة» و«الواد سيد الشغال»


نشر في: الأربعاء 15 ديسمبر 2021 - 2:15 ص | آخر تحديث: الأربعاء 15 ديسمبر 2021 - 2:16 ص

روت ميريت ابنة الفنان الراحل عمر الحريري ذكريات والدها في حياته.

وقالت خلال لقائها ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة "on"، مساء الثلاثاء: "تربيت في كواليس مسرحية شاهد ماشفش حاجة والواد سيد الشغال التي عمل فيها أبي مع عادل إمام".

وأضاف أنها كانت تحب دائمًا مرافقة أبيها الراحل في كواليس أعماله، وتابعت: "كنت بحب دايمًا أكون مع أبي في الكواليس.. وقبل صعوده للمسرح كان لديه تركيز تام ويلتزم الصمت".

وأكملت: "أبي كان من المدرسة القديمة ولا يخرج عن النص وكان يضحك بالفعل على إفيهات عادل إمام".

وكشفت أن والدها لم يكن يحب "الوساطة" في الوسط الفني، معقبة: "قالي متبقيش باراشوت ولازم تدرسي الفن.. أنا مشتغلتش بالواسطة وجبتها من تحت خالص".

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