كشف استشاري الطب النفسي الدكتور عمرو يسري، عن أسباب قد تقف وراء عملية قص الشعر بشكل مفاجئ، كما فعلت الفنانة شيرين عبد الوهاب بقص شعرها بعد انفصالها عن المطرب حسام حبيب.

وقال يسري خلال حواره إلى برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" الذي تقدمه الفنانة منى عبدالغني والإعلاميتان هبة الأباصيري وإيمان عز الدين على قناة "CBC"، مساء الثلاثاء: "بعيدًا عن الفنانة شيرين، هناك الكثير من المبدعين لديهم شكل مختلف من حدية الشخصية، حيث يفرحون فجأة فيبدعون بشكل كبير أو العكس".

وأضاف أنّ قص الشعر يمكن أن يكون له أسباب عديدة سواء اكتئاب أو نيولوك خاصةً وأن الانفعال الحاد مرتبط بالإبداع.

في سياق آخر، أوضح الاستشاري أن هناك نوبات من الهوس تجعل الشخص يهيأ له أشياء غير حقيقة أو تجعل الشخص غير متحكم في حديثه أو تفكيره، مثل شخص متحفظ جدًا ولكنه يفعل أشياء خاطئة.

وحذّر من تعاطي أدوية الاكتئاب بدون متابعة طبية لأنه أمر كارثي حيث أنه يكون لمدة معينة وبجرعات محددة وغير ذلك قد تسبب أمراضًا ونوبات أخطر.