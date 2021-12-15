مباحثات سورية عراقية لتعزيز التبادل التجاري وتسهيل نقل البضائع

بحث وزير الزراعة والإصلاح الزراعي السوري المهندس محمد حسان قطنا، خلال لقائه، مع وفد اقتصادي عراقي آليات تفعيل التعاون والتبادل التجاري بين البلدين ولا سيما ما يتعلق بمستلزمات الإنتاج الزراعي والأسمدة وسبل تسهيل نقل البضائع.

وأكد الوزير السوري، خلال ملتقى الأعمال السوري العراقي المنعقد مؤخرًا بدمشق، وفقًا لوكالة الأنباء السورية، اليوم الأربعاء، ضرورة تفعيل عمل اللجنة المشتركة السورية العراقية وانعقادها بشكل دوري لدراسة كل المشكلات والصعوبات التي تعترض عملية التبادل التجاري بين البلدين وتقديم المقترحات لحلها وخاصة ما يتعلق بتفريغ الحمولات على الحدود وما يترتب على ذلك من تكاليف وتأمين سلامة المنتجات.

ولفت الوزير السوري إلى أهمية السوق العراقية بالنسبة لسوريا لكونها قريبة جغرافيًا والمنتج السوري مرغوب بشكل كبير لدى الشعب العراقي، مستعرضًا الفرص الاستثمارية المتوافرة والتي طرحتها الوزارة والمزايا والتسهيلات التي يتيحها قانون الاستثمار الجديد.

وأشار وزير الزراعة السوري إلى أن من أهم المشاريع المعروضة معامل الأسمدة الحيوية والعضوية ومجمعات لتربية الأبقار والدواجن ومزارع سمكية بحرية.

بدورهم، أوضح أعضاء الوفد العراقي أن المنتجات السورية تحظى بسمعة جيدة لدى المواطن العراقي وفي السوق المحلية لديهم، مشيرين إلى ضرورة استمرار هذه اللقاءات بين الجانبين لتذليل كل العقبات التي تعترض عمليات نقل البضائع وإيجاد الحلول لها.