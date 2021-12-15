رئيسة الحكومة التونسية تؤكد ضرورة تشديد تطبيق البروتوكولات الصحية

أكدت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، اليوم الثلاثاء، ضرورة تشديد تطبيق البروتوكولات الصحية لمواجهة فيروس كورونا بالتنسيق مع الأطراف المعنية خاصة وأن البلاد مقبلة على العطلة المدرسية واحتفالات نهاية رأس السنة الإدارية.

جاء ذلك - حسبما ذكرت بيان صادر عن رئاسة الحكومة التونسية - خلال إشراف بودن على مجلس وزاري حول الاستعداد لمجابهة فيروس كورونا بقصر الحكومة بالقصبة.

واستمعت بودن إلى عرض حول الوضع الوبائي العالمي وتفشي العدوى في أوروبا وظهور متحور "أوميكرون" قدمه وزير الصحة علي مرابط في مستهل هذا المجلس.

وفي تصريح صحفي بعد هذا المجلس، أكد وزير الصحة أن الوضع الوبائي في تونس مستقر، في حين أن الوضع العالمي مقلق فيما يخص انتشار متحور "أوميكرون" وهذا ما جعل وزارة الصحة تتخذ إجراءات احترازية منذ أول ديسمبر الجاري في المعابر الحدودية.

كما أكد وزير الصحة أن الحكومة جاهزة لكل الاحتمالات ومستعدة لأي طارئ حيث تم تجهيز المستشفيات وتوفير أسرة الإنعاش والأكسيجين.