الجامعة الألمانية تفتتح بازارها السنوي للكريسماس بمنتجات ذوي الاحتياجات الخاصة

شهد حرم الجامعة الألمانية بالقاهرة، افتتاح البازار السنوى للكريسماس الذي يشمل مجموعة واسعة من المعروضات والمنتجات الخاصة بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد.

وأكدت الجامعة، حرصها على تخصيص جناحًا خاصا لعرض المنتجات التي تم انتاجها بأيدي شباب مركز دعم المجتمع لذوي الاحتياجات الخاصة بها ويشمل مشغولات فنية، ومنتجات غذائية وخشبية، وأعمال كروشية، وأشغال يدوية، وسجاد وكليم، وحلي، واكسسوارات، وخزف، وبامبو، وزجاج، وفخار، ومفروشات ومنتجات التطريز على القماش.

واستقبلت سامية بديع مدير المركز وفريق العمل به، الدكتور إيهاب الببلاوي عميد كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل بجامعة الزقازيق، والدكتور حسن مسلم مدير وحدة التدريب الميداني بالكلية في زيارة تفقدية لجناح المركز.

وأعرب الببلاوي، خلال جولته عن إعجابه بالمعروض من المنتجات اليدوية المنفذة بأيدي شباب المركز الذي يعد نموذجاً متفرداً يحتذي بيه من حيث التدريب و التأهيل و الرعاية و الخدمات المقدمة لإبنائه.

وأشاد بجهود الجامعة وإسهامها في دمجهم في المجتمع لتحقيق تنمية مجتمعية شاملة.

وفي ختام جولته، أكد أنه سيتواصل مع مسئولي المركز والجامعة لتوقيع بروتوكول للتعاون بينهم حيث تمثل كلية علوم الإعاقة الجانب النظري والأكاديمي ومركز الدعم يمثل الجانب العملي والتطبيقي.