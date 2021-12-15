أحمد الفيشاوي: «استمتعت بمشاهدة فيلم ريتسا وبرشحه لكم بقوة»

نشر الفنان أحمد الفيشاوي صورة له بصحبة الفنان محمود حميدة، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق الفيشاوي على الصورة قائلًا: "امبارح حضرت العرض الخاص لفيلم ريتسا، واستمتعت بمشاهدته، وبرشحهلكوا بقوة تتفرجوا عليه مع حبايبكوا.. ريتسا الآن في جميع دور العرض".

يذكر أن فيلم "ريتسا" تدور أحداثه بمدينة الإسكندرية حول ثلاث شخصيات مختلفة يجمع قصصهم الحب، والذي يدفعهم لاتخاذ العديد من القرارات، ويتسبب في مرورهم بالعديد من المتاعب.

الفيلم من تأليف معتز فتيحة، وإخراج أحمد يسري، وبطولة محمود حميدة وأحمد الفيشاوي، وعائشة بن أحمد، وأمير المصري، وكارولين عزمي، ونخبة كبيرة من الفنانين.