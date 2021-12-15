الكرملين: بوتين وشي متفقان على أن حلف أوكوس يقوض الاستقرار النووي

أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين اتفقا على أن حلف "أوكوس" الأمريكي الأسترالي البريطاني يقوض الاستقرار النووي في المنطقة.



وقال أوشاكوف، في موجز صحفي، إن رئيسي البلدين أعربا خلال محادثات أجراها عبر نظام الفيديو كونفرانس اليوم الأربعاء، عن قلقهما إزاء "أنشطة الأمريكيين الخاصة بتغيير الوضع القائم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ"، مردفا: "وبهذا الصدد قيم جانبنا والجانب الصيني سلبيا إنشاء أحلاف جديدة من قبيل رباعية كواد في المحيطين الهندي والهادئ والحلف الأمريكي البريطاني الأسترالي أوكوس"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.



تابع أن الرئيسين أكدا أن "أوكوس" يقوض "أسس نظام عدم انتشار السلاح النووي ويسهم في ارتفاع مستوى التوتر العسكري في المنطقة"، مضيفا أن الرئيسين ناقشا هذه المسألة بشكل مفصل.