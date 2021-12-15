 يمكنه تدمير القوارب والطائرات المسيرة.. أمريكا تختبر سلاح ليزر في خليج عدن - بوابة الشروق
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يمكنه تدمير القوارب والطائرات المسيرة.. أمريكا تختبر سلاح ليزر في خليج عدن

وكالات:
نشر في: الأربعاء 15 ديسمبر 2021 - 6:01 م | آخر تحديث: الأربعاء 15 ديسمبر 2021 - 6:01 م

أعلنت البحرية الأمريكية عن اختبار سلاح ليزر عالي الطاقة يمكنه تدمير القوارب والطائرات المسيرة، في خليج عدن، الثلاثاء.

وأفاد بيان للأسطول الخامس الأمريكي بأن البحرية الأمريكية اختبرت بنجاح سلاح الليزر الموضوع على سفينة حربية على هدف تدريبي في مياه خليج عدن.

وأشار البيان إلى أن سلاح الليزر جرى اختباره بنجاح سابقا في استهداف طائرة بدون طيار صغيرة في المحيط الهادئ في مايو عام 2020، حسبما نقلت سي إن إن عربية.

وذكر البيان أن الجغرافيا والمناخ والأهمية الاستراتيجية للمنطقة توفر بيئة فريدة للابتكار التكنولوجي. وأضاف البيان أن منطقة عمليات الأسطول الخامس تشمل منطقة ملاحية مهمة من مياه الخليج إلى البحر الأحمر وخليج عدن وخليج عمان وأجزاء من المحيط الهندي.


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