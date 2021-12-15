المدمرة الأمريكية أرلي بيرك تتجه من البحر الأسود إلى البحر المتوسط

أعلن الأسطول السادس الأمريكي اليوم الأربعاء، أن المدمرة الصاروخية التابعة للبحرية الأمريكية من طراز "أرلي بيرك" بدأت العبور من البحر الأسود إلى البحر الأبيض المتوسط بعد إجراء عمليات مع حلفاء شمال الأطلسي "الناتو" والشركاء الإقليميين.

وذكر الأسطول في بيان نشره على حسابه الشخصي على تويتر: "بدأت مدمرة الصواريخ الموجهة من طراز "أرلي بيك" عبورها جنوبًا من البحر الأسود إلى البحر الأبيض المتوسط بعد إجراء عمليات بحرية مع حلف الناتو وشركاء".

يشار إلى أن الأسطول الأمريكي السادس، ‏هو أسطول تابع لسلاح البحرية الأمريكية، يتخذ من قاعدة الإسناد البحري في المياه الإقليمية الإيطالية المحاذية لمطار نابولي قاعدة له، ومهمته ضمان الأمن والاستقرار في أوروبا وأفريقيا والبحر المتوسط.