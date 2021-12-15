 المستشار الألماني يعرض على الصين التعاون والمنافسة العادلة.. ويشير إلى خلافات حول حقوق الإنسان - بوابة الشروق
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المستشار الألماني يعرض على الصين التعاون والمنافسة العادلة.. ويشير إلى خلافات حول حقوق الإنسان

برلين (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 15 ديسمبر 2021 - 3:07 م | آخر تحديث: الأربعاء 15 ديسمبر 2021 - 3:07 م

عرض المستشار الألماني الجديد أولاف شولتس على الصين التعاون في مجالات سياسية مهمة ومنافسة اقتصادية عادلة، مشيرا في الوقت نفسه إلى خلافات في قضايا حقوق الإنسان.

وفي أول بيان حكومي له في البرلمان الألماني (بوندستاج)، قال شولتس اليوم الأربعاء: "القيادة الصينية تمثل مصالحها بثقة كبيرة بالنفس. ألمانيا وأوروبا لديهما كل الأسباب للدفاع عن مصالحنا أيضا بنفس الثقة بالنفس والاهتمام... علينا مواءمة سياستنا تجاه الصين، مع الصين التي نراها حقا".

وأضاف شولتس: "لكن هذا يعني أيضا أننا لن نغلق أعيننا عن الوضع الحرج لحقوق الإنسان ونسمي انتهاكات معايير عالمية بالاسم"، مؤكدا أن دولة بحجم وتاريخ الصين لها مكانة رئيسية في المحفل الدولي للشعب.

وقال: "لذلك نعرض على الصين التعاون في تحديات بشرية مثل أزمة المناخ، أو الجائحة، أو الحد من التسلح. نعرض على الصين منافسة اقتصادية عادلة من أجل المنفعة المتبادلة، بنفس القواعد للجميع".

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