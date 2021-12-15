ضبط شخص متهم بالنصب على المواطنين في ملايين الجنيهات بالشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، الثلاثاء، من ضبط أحد الأشخاص؛ لاتهامه بالاشتراك مع آخرين في الاستيلاء على ملايين الجنيهات بطرق النصب والاحتيال على عدد من أهالي إحدى القرى التابعة لدائرة مركز أبو كبير.

كان مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الشرقية، يفيد بورود عدة بلاغات من عدد من أهالي مركز أبو كبير، يتهمون فيه كلًا من: أحمد م م م، وشهرته الشيخ أحمد، ومحمد م م، بالنصب عليهم والتحصل منهم على ملايين الجنيهات بطرق النصب والاحتيال بزعم توظيفها في تجارة الدواجن نظير أرباح مرتفعة.

وتبين أن الأول كان وسيلة التواصل بين الضحايا والمتهم الثاني، وعن طريقه تم الاستيلاء على أموالهم، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم الأول، وجارٍ ضبط وإحضار المتهم الثاني.