تعتزم شركة التأمين الإيطالية العملاقة أسيسورازيوني جنرالي (جنرالي)، صرف ما يصل إلى 5.6 مليار يورو (6.3 مليار دولار)، للمساهمين، خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع إطلاق أول برنامج لإعادة شراء أسهمها منذ 15 عاما، حيث يراهن رئيس التنفيذي فيليب دونيت على نمو نشاط إدارة الأصول وارتفاع هامش أرباح نشاط التأمين، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وبحسب الخطة الاستراتيجية الجديدة للشركة التي أعلنتها اليوم الأربعاء، فإنها تستهدف صرف توزيعات نقدية بما يتراوح بين 5.2 و5.6 مليار يورو، عن الأرباح المتحققة خلال السنوات الثلاث المقبلة. وكانت الشركة قد صرفت خلال الثلاث السنوات السابقة حتى نهاية العام الحالي توزيعات نقدية بقيمة 4.5 مليار يورو. وتعتزم جنرالى إعادة شراء أسهم بقيمة 500 مليون يورو خلال العام المقبل.

وبحسب الاستراتيجية الجديدة، تعتزم جنرالي التركيز على خدمات التأمين الأخرى غير خدمة التأمين على الحياة، ونشاط إدارة الأصول، في ظل مؤشرات على انتعاش نشاط الاندماجات والاستحواذات بين الشركات. في الوقت نفسه، تستهدف الشركة الدخول في صفقات استحواذ بقيمة 3 مليارات يورو خلال السنوات الثلاث المقبلة، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

كما تعتزم أكبر شركة تأمين في إيطاليا زيادة الأرباح لأسهمها بما بين 6% و8% سنويا، إلى جانب اعتزامها استثمار 1.1 مليار يورو خلال السنوات الثلاث المقبلة في مجال التحول الرقمي، باعتباره المحور الثالث للاستراتيجية إلى جانب التركيز على نشاطي إدارة الأصول وخدمات التأمين الأخرى غير التأمين على الحياة.



