المجلس المركزي الفلسطيني يبحث تعزيز الوحدة الوطنية في اجتماع الشهر المقبل

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أعلن مسؤول فلسطيني اليوم الأربعاء، عن عقد اجتماعات للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية الشهر المقبل، لبحث التحديات السياسية ومستقبل العلاقة مع إسرائيل.

وصرح رئيس المجلس سليم الزعنون في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، بأن المجلس المركزي سينعقد في مدينة رام الله، في الفترة ما بين 20 إلى 23 من الشهر المقبل.

وذكر الزعنون أن المشاركين في الاجتماع ستبحث "الأوضاع التي تهم الساحة الفلسطينية، والتصدي لما تتعرض له القضية الفلسطينية من هجمة استعمارية إسرائيلية شرسة".

وأضاف "كما سيبحث المشاركون في الاجتماع تعزيز الوحدة الوطنية، وتطوير وتفعيل دور مؤسسات ودوائر منظمة التحرير الفلسطينية، وتمتين الوضع الداخلي لمجابهة كل تلك الأخطار".

واعتبر الزعنون أن "عقد المجلس المركزي في هذه المرحلة المصيرية يكتسب أهمية في ظل ظروف بالغة الخطورة والتعقيد، لاتخاذ ما يلزم من قرارات لمواجهة التحديات الجسام أمام تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه كاملة في إنهاء الاحتلال وتقرير المصير".

والمجلس المركزي الفلسطيني، هو هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني (برلمان منظمة التحرير)، وكان عقد آخر دورة اجتماعات له في تشرين أول/أكتوبر عام 2018.

وصرح مسئولون فلسطينيون مؤخرا بإجراء مباحثات لعقد دورة اجتماعات للمجلس المركزي بهدف بحث مستقبل العلاقة مع إسرائيل، وتقييم تطورات القضية الفلسطينية فضلا عن انتخاب شواغر أعضاء اللجنة التنفيذية.

يأتي ذلك فيما عقدت منظمة التحرير الفلسطينية اليوم في مدينة البيرة في الضفة الغربية مؤتمرا بحثيا تحت عنوان "تحديات حل الدولتين".

وفي افتتاح المؤتمر أكد عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة أحمد مجدلاني، على ضرورة بحث الخيارات المطروحة وإمكانية تطبيق قرار حل الدولتين لحل الصراع مع إسرائيل.

واعتبر مجدلاني أن "الوضع السياسي القائم يتسم بانسداد الأفق في ظل محاولات الاحتلال بالشراكة مع الإدارة الأمريكية لإعادة صياغة الوضع القائم على الأرض، من خلال صفقة القرن التي طرحتها الإدارة الأمريكية" السابقة ورفضها الفلسطينيون.