إنجي أنور: كفاية صعبانيات وتعاطف مع متعاطي المخدرات

شددت الإعلامية إنجي أنور، على أهمية تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي، مناشدة المصريين عدم التعاطف مع الموظف متعاطي المخدرات؛ لأن المجتمع هو من يدفع ثمن ذلك.

ووجهت أنور خلال تقديم برنامج "مصر جديدة"، الذي يعرض على قناة "ETC"، مساء اليوم الأربعاء، رسالة إلى المجتمع، قائلة: "كفاية صعبانيات أو تعاطف مع متعاطي المخدرات، بسبب وجود حوادث متكررة بسبب تعاطيهم للمخدرات".

وقال الدكتور إبراهيم عسكر، مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إنه تم توقيع الكشف الطبي على نصف مليون موظف منذ عام 2019 بصورة مفاجئة وبطريقة عشوائية، مضيفا أن قانون فصل الموظف المتعاطي يتضمن آلية الكشف المفاجئ على العاملين.

وأضاف خلال برنامج "مصر جديدة"، الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة "ETC"، مساء اليوم الأربعاء، أن هذه الآلية ليست جديدة بل يعمل بها الصندوق منذ حادثة قطار رمسيس الذي راح ضحيته الكثير من المواطنين، مشددًا على أن الهدف من القانون ليس التصفية ولكن حماية المجتمع.

وأوضح أن التحليل على الموظفين سيكون مرة واثنين وثلاثة بشكل مفاجئ وعشوائي وليس مرة واحدة، خاصة في الأماكن الحيوية مثل هيئة السكة الحديد ومترو الأنفاق، مؤكدًا أن من حق رئيس العمل الإبلاغ ومخاطبة الصندوق في حال وجود أي موظف يتعاطى المخدرات.

وتابع عسكر أنه "في حال هروب الموظف عن الخضوع للكشف والتحليل أو أنه خرج من الهيئة بعد تحديد اسمه سيعامل نفس معاملة المتعاطي، مثله مثل العينة الإيجابية"، موضحا أن هناك اشخاصا تعرضوا للمساءلة القانونية بسبب هروبهم.