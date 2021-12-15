هيثم فاروق: تونس فازت بسبب امتلاكهم رئيس اتحاد يبحث عن التذاكر للجماهير

أكد هيثم فاروق، لاعب منتخب مصر السابق، أن أحد أسباب فوز منتخب تونس على الفراعنة اليوم هو امتلاكهم لرئيس اتحاد قوي يبحث عن تذاكر الجماهير.

وواجهت جماهير منتخبنا الوطني صعوبة شديدة في الدخول لأرضية ملعب 974 الذي استضاف مباراة تونس ومصر والذي حقق فيها منتخب نسور قرطاج الفوز في الدقيقة الأخيرة وكتب التأهل للدور النهائي.

وقال هيثم فاروق في تصريحات تلفزيونية: «في الشوط الثاني منتخب مصر كان أفضل وكرة مصطفى فتحي لابد أن تسجل هدف لحسم الأمور مبكرا».

وأضاف: «أحد أهم أسباب فوز تونس اليوم هو امتلاكهم لرئيس اتحاد قوي عكس المصريين الذين اجتهدوا وواجهوا مشاقة كبيرة حتى يصلوا للتذاكر».

وأكمل: «لكن تواجد الجمهور التونسي كان رائعا للغاية، أود أن أعلق على أمر أخر وهو ما حدث من حكم المباراة هذا أقل حكم في البطولة حتى يحتسب ركلة جزاء لولا الـVAR لضاع مجهود منتخبنا».

وواصل هيثم فاروق«هذا الحكم احتسب 3 دقائق وقت محتسب بدل ضائع، بأي منطق يمد الوقت هذا غير قانوني إلا لو هناك ركلة جزاء لكن تصل إلا الدقيقة 95 هذا محط تساؤلات كثيرة».

وأتم: «لكن هناك مكاسب كثيرة للغاية مثل هذه المباريات التي تصنع اللاعب الدولي وهناك أيضا مكاسب فنية منها المباراة كانت صعبة ومغلقة على الطرفين لكن مازلت عند رأيي أن تونس فازت بالحظ».