الاتحاد الأوروبي يرسم صورة قاتمة لفرص انضمام تركيا للتكتل

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قال مجلس الشؤون العامة بالاتحاد الأوروبي إن فرص تركيا في الانضمام إلى التكتل لا تبدو جيدة.

وجاء في تقييم جديد للمجلس نشر يوم الثلاثاء، أن "المجلس يلحظ بكل أسف أن تركيا تواصل الابتعاد عن الاتحاد الأوروبي".

وأضافت الوثيقة أن "مفاوضات انضمام تركيا تجمدت بالفعل ولا يمكن بحث فتح أو إغلاق فصول أخرى فيها" ، مؤكدة من جديد على استنتاجات المجلس السابقة.

وتنتقد دول الاتحاد الأوروبي على وجه التحديد، سياسة تركيا الخارجية، وتقول إنها تصطدم بشكل متزايد مع أولويات الاتحاد الأوروبي.

وأشارت دول التكتل إلى موضوع ليبيا كمثال، حيث يتردد أن قواتها الحكومية تلقت إمدادات أسلحة غير مشروعة من تركيا.

ونددت الوثيقة أيضا بانتهاكات تركيا لاتفاقات الاتحاد الجمركي مع التكتل.