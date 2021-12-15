حفيظ دراجي وأحمد الطيب يعلقان على مباراة مصر وتونس في مونديال العرب

تتجه أنظار الجماهير العربية، صوب بطولة كأس العرب الليلة مساء الأربعاء، لمتابعة مباراتي الدور نصف النهائي من المسابقة التي تقام برعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في قطر حتى 18 ديسمبر الجاري.

منتخب مصر سيواجه تونس في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم، في المقابل تلعب قطر أمام الجزائر بالساعة 9، والفائز من المواجهتين يلعب المباراة النهائية يوم 18 ديسمبر الجاري.

تذاع المباراتين على قنوات (بي إن سبورت) القطرية.. وقناة (أون تايم سبورت).

ويعلق على مباراة مصر وتونس أحمد الطيب والمعلق الجزائري حفيظ دراجي بالقناة الصوتية الأولى والثانية، عبر (بي إن سبورت).

وعلى قناة أون تايم سبورتس.. يعلق أيمن الكاشف.

التقى منتخبا مصر وتونس في 40 مباراة سابقة من بينها 25 مباراة رسمية، و15 لقاء وديا، فاز منتخب تونس على مصر 16 مرة، بينما فاز الفراعنة 13 مرة، وحسم التعادل نتيجة 11 مواجهة، وسجل لاعبو مصر 38 هدفاً، واستقبلت شباكهم 44 هدفاً.

ويرتدى منتخب مصر اليوم زيه التقليدى أمام تونس فى نصف نهائى كأس العرب، حيث يظهر الفراعنة بالقميص الأحمر والشورت والجوارب السوداء، بينما يرتدى الفريق التونسى الزى الأبيض الكامل.