تويوتا تعتزم تشغيل مصنع سيارات لكزس في اليابان بطاقة الرياح

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تعتزم مجموعة تويوتا موتور كورب أكبر منتج للسيارات في اليابان بدء تشغيل أحد مصانعها في إقليم آيشي الياباني بطاقة الرياح جزئيا في إطار خطتها للوصول إلى الحياد الكربوني في مختلف مصانعها.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن توربينات الرياح التي تعتزم تويوتا تشغيلها ستنتج حوالي 43 جيجاوات/ساعة كهرباء سنويا لتوفر أكثر من 15% من الكهرباء التي يحتاجها مصنع تاهارا الذي ينتج سيارات لكزس الفارهة.

يذكر أن استخدام توربينات الرياح لتشغيل المصانع أمر نادر في اليابان. وسيكون مصنع تويوتا أحد أكبر المصانع التي تعمل بطاقة الرياح على مستوى اليابان، بحسب ما نقلته صحيفة نيكي الاقتصادية اليابانية عن اتحاد طاقة الرياح الياباني.

في الوقت نفسه بدأت شركتا تويوتا موتور كورب اليابانية لصناعة السيارات وشاروين بوكباند جروب (سي.بي جروب) التايلاندبة بحث سبل الوصول إلى الحياد الكربوني لأنشطتهما في تايلاند.

وقال بيان لشركة تويوتا إنها وسي.بي جروب ستبحثان الإجراءات التي يمكن اتخاذها في المجالات التي ستساعد في خفض الانبعاثات الكربونية في مختلف عمليات الإنتاج والنقل واستخدام الطاقة بهدف تسريع الوصول إلى الحياد الكربوني.

ويشمل التعاون الثنائي إنتاج الهيدروجين باستخدام الغاز الحيوي الذي يتم إنتاجه من المخلفات الزراعية، واستخدام شاحنات التوصيل التي تعمل بخلايا الوقود في أسطول سيارات سي.بي، وتقليص طرق التوصيل إلى أقل قدر ممكن باستخدام تكنولوجيا الاتصالات.

وبحسب بيان تويوتا فإن هذا التعاون مفتوح أمام انضمام أي شركاء جدد يملكون نفس الرؤية بالنسبة للحياد الكربوني.