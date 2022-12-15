بوتين: إقامة مركز إلكتروني لتحديد أسعار الغاز قد يكون جاهزا خلال أشهر

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمام مؤتمر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع وزراء ومسؤولين في خضم التحدث بشأن التعاون في مجال الغاز مع تركيا، بأنه قد يتم إنشاء منصة إلكترونية لتحديد أسعار الغاز للمستهلكين الأوروبيين خلال أشهر، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وأضاف بوتين أنه سوف يتم من خلال هذه المنصة "بشكل كبير، تحديد السعر النهائي (للغاز) بالنسبة للمستهلكين الأوروبيين، حيث إن ما فعلوه عبر منصاتهم هو جنون".

وأوضح أن البنية التحتية التركية للغاز "لديها قدرات جادة" لإقامة مركز للغاز خلال السنوات المقبلة.