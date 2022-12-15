الجامعة العربية تؤكد أهمية التعاون مع الصين في مجال الطاقة النظيفة

قالت الوزير المفوض جميلة مطر ، مدير إدارة الطاقة بجامعة الدول العربية إن الهدف من مركز التدريب العربي الصيني للطاقة النظيفة هو تبادل الخبرات ومعرفة التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال والتعرف على تقنيات الشبكات الذكية، والطرق المتبعة في الصين لتخزين الطاقة النظيفة.



جاء ذلك خلال مشاركتها في ورشة عمل بعنوان: "توطين الطاقة النظيفة"، التي نظمتها إدارة الطاقة (أمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء) بالتعاون مع الهيئة الوطنية للطاقة الصينية والشركة الصينية للشبكات الذكية، اليوم الخميس، عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد.



وأشارت إلى الدور المحوري والأهمية التي يمثلها تبادل الخبرة بين الجانبين العربي والصيني ، من خلال القيام بزيارات ميدانية لمحطات ومصانع تكنولوجيا الطاقة النظيفة في الصين.



وشارك في الورشة 73 مشارك من 14 دولة عربية هي مصر والأردن والبحرين والجزائر والسعودية، بالإضافة إلى السودان والصومال والعراق وسلطنة عمان وفلسطين وقطر والكويت والمغرب واليمن، قاموا جميعا بعرض تجارب دولهم في مجال الطاقة النظيفة.



وتجدر الإشارة إلى أنه تم بدء الورشة بكلمات افتتاحية من كل من أمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء، و كلمة ليو شيرونج - نائب رئيس والشركة الصينية للشبكات الذكية، الذي من جهته أشار لدور أمانة المجلس الوزاري العربي في تعزيز التعاون بمجال الطاقة وتركيزها على تبادل الخبرات وبناء القدرات، وذلك في سبيل تطوير التعاون المثمر بين الجانبين العربي والصيني.