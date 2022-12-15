الأمم المتحدة تعلن عن تصدير 14 مليون طن من الحبوب الأوكرانية

أفادت مسؤولة كبيرة بالأمم المتحدة، الخميس، بأن أكثر من 14 مليون طن من الحبوب صُدرت حتى الآن من الموانئ الأوكرانية بفضل مبادرة البحر الأسود.



وشددت الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ريبيكا جرينسبان خلال مؤتمر صحفي في جنيف، على تأثير هذا الاتفاق بين أوكرانيا وروسيا إذ سمح بخفض أسعار المواد الغذائية العالمية للشهر السابع على التوالي، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.



وأضافت: "لقد تجاوزنا 14 مليون طن (..) التي وزعت بفضل مبادرة البحر الأسود للحبوب"، مشددة على أن الكميات "كبيرة جداً بالنسبة للسوق".



وسمح الاتفاق المعروف باتفاق البحر الأسود والذي وقعته في 22 يوليو لمدة 120 يوماً كل من الأمم المتحدة وأوكرانيا وروسيا وتركيا بتخفيف الأزمة الغذائية العالمية الناجمة عن الحرب وقد مدد لـ4 أشهر.