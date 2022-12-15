قبائل ليبية تمهل حكومة الوحدة 72 ساعة للإفراج عن مسؤولين سابقين

أمهلت قبائل فزان الليبية حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة 72 ساعة للإفراج عن عبد الله السنوسي، وعبد الله منصور، ومنصور ضو المسؤولين في عهد الزعيم الراحل معمر القذافي.



وأكدت قبائل فزان في بيان مصور، أن السجناء محرومون من أبسط الحقوق التي يكفلها لهم القانون وسط تجاهل تام من جميع الجهات ذات العلاقة وعلى رأسها حكومة الوحدة وجميع الحكومات التي سبقتها وعدم تنفيذ قانون العفو العام الصادر عن مجلس النواب، وفقاً لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.



ودعا أبناء قبائل فزان الجهات المختصة والمجتمع الدولي إلى التدخل لإطلاق سراح الأسرى والمسجونين ظلما قبل فوات الأوان.



كما دعوا كل من له علاقة وخاصة أمراء السجون، إلى أن يحكموا لغة العقل ويستجيبوا لهذا المطلب وإلا سيتم الضرب بيد من حديد لفك أسر السجناء وتخليصهم من الظلم بعد مدة أقصاها 72 ساعة.