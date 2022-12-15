قال المهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إنّ الدولة أجبرت كل المنافذ على وضع الأسعار على السلع، موضحا أنه سيتم إعطاء مهلة أسبوعين لوضع الأسعار.

وأضاف في تصريحات لبرنامج "من مصر"، عبر قناة "CBC”، مساء الأربعاء، أن هناك لجانا خاصة يتم من خلالها التنسيق مع اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، فيما يخص السلع الاستراتيجية لتحديد أسعار استرشادية للسلع يتم الإعلان عنها يوميًا.

وأوضح أن الهدف من هذه المنظومة إعلان السعر العادل للمواطن، مؤكدا أن وزارة التموين ستنسق مع جهاز حماية المستهلك لشن حملات على الأسواق بعد الفترة المقررة؛ للتأكد أن السعر عادل، دون مغالاة على المواطن.

وأكد أن هناك بعض التجار الذين يستغلون الظروف لتحقيق مكاسب زائدة، مشيرا إلى أن التاجر المخالف سيتم فرض عليه غرامة تصل إلى مليوني جنيه.

وناشد المواطنين بالإبلاغ عن التجار المتلاعبين في الأسعار عبر الخط الساخن وهو 19588 .

وأوضح أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تحرص على توازن الأسواق وضمان توافر السلع بسعرٍ عادل يراعي جميع الفئات.

وشدد على من غير المقبول على الإطلاق وجود بعض المنافذ التجارية الصغيرة والخاصة التي لم تقم بتحديد أو وضع السعر على السلعة، أو تتلاعب بالأسعار.