أستاذ علاقات دولية: تيارات الإسلام السياسي تسيطر على نسبة كبيرة من أبناء المهاجرين العرب في أوروبا

قال الدكتور توفيق أكليمندوس، مدير وحدة الدراسات الأوروبية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن أغلبية السكان الأصليين في الدول الغربية ينتمون للفكر الليبرالي الذي ينتهج المزيد من الفردية وعدم الرغبة في الاندماج مع الثقافات الأخرى أو الاننفتاح على التنوع، وتلك السياسات انعكست على الصناديق التي أفرزت عن وصول أعضاء اليمين المتطرف إلى السلطة في أوروبا في الانتخابات الأخيرة.

وأضاف أكليمندوس، في حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي ابراهيم عيسى، على فضائية "القاهرة والناس" اليوم الأربعاء، أن نظرة مواطني أوروبا للمهاجرين العرب متفاوتة ومعقدة، والمواطن الأوروبي يرى أن المهاجرون خاصة من الدول الدول العربية ودول أوروبا الشرقية؛ لا يميلون لنفس أفكارهم أو معتقداتهم وقيمهم مقارنة بالسكان الأصليين.

وتابع الدكتور توفيق أكليمندوس، أن تيارات الإسلام السياسي تسيطر على نسبة كبيرة من أبناء المهاجرين العرب في أوروبا، وفي فرنسا هناك مقاومة من الجاليات الإسلامية لأفكار اليمين المتطرف خاصة فيما يتعلق بالحجاب، لافتًا إلى أن مشكلة اليمين المتطرف في المجر وبولندا مع الاتحاد الأوروبي أكبر من مشكلتهم مع المهاجرين العرب.