محافظ بورسعيد: توريد 1200 طن أرز شعير بمضارب حى الجنوب

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أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، توريد 1200 طن أرز شعير بمضربى قطاع خاص، بنطاق حى الجنوب.

وقال المحافظ، إن أعمال توريد محصول الأرز ببورسعيد، تتم بالتنسيق بين مديرية التموين ومديرية الزراعة ومباحث التموين وهيئة سلامة الغذاء، حيث بلغت الحصيلة التراكمية لتوريد الأرز الشعير إلى المضربين 1200طن.

وأضاف أن إدارة الرقابة التموينية بالمديرية ومباحث التموين تشن حملات على مخازن الأرز وجميع منافذ المحافظة لمنع احتكاره واتخاذ جميع الإجراءات القانونية.

وأشار إلى أن هناك إجراءات صارمة لضرورة الالتزام بتنفيذ الضوابط والتعامل بدقة فى العزل والوزن، وزيادة استيعاب الأرز الشعير المنتج محلى وتدبير أماكن تخزين احتياطية لاستخدامها فى حالة الذروة.