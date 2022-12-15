أوكرانيا تستبعد إقرار وقف إطلاق النار خلال فترة أعياد الميلاد

استبعدت القيادة العسكرية الأوكرانية، إقرار وقف إطلاق النار خلال الفترة ما بين العام الجديد وعطلة أعياد الميلاد الأرثوذكسية.

وقال الجنرال أولكسي هروموف في مؤتمر صحفي في كييف اليوم الخميس: "أعني أنه سوف يكون هناك وقف إطلاق نار كامل من جانبنا، وذلك فقط عندما لا يوجد هناك محتل على أرضنا".

وكان الكرملين قد أعلن في وقت سابق أنه لا يوجد نية لإعلان وقف إطلاق نار خلال العطلات المقبلة في بداية يناير المقبل.

وأضاف هروموف، أنه في الوقت الحالي، الوضع على الجبهة "لم يتغير بصورة كبيرة".

ومع ذلك، لقد تقدمت القوات الأوكرانية في منطقة لوهانسك لمسافة 5ر1 كيلومتر نحو بلدة كريمينا الصغيرة.

وفي جنوب البلاد، قصفت القوات الروسية مدينة خيرسون، التي حررها الجيش الأوكرانية في نوفمبر الماضي، ووفقا للسلطات الأوكرانية، قُتل شخصان وأصيب اثنان آخران. ونتيجة للقصف، أصبحت المدينة بدون كهرباء بالكامل.

من ناحية أخرى، في شرق أوكرانيا، ذكرت روسيا أن مدينة دونيتسك، الخاضعة لسيطرتها، تعرضت لقصف عنيف، يشمل القصف بمنصات إطلاق صواريخ، ووفقا للمعلومات، لقى شخص على الأقل حتفه وأصيب تسعة آخرون.