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أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، عن بدء أعمال المبادرة الرئاسية للقضاء على أمراض سوء التغذية "التقزم – السمنة - الأنيميا" لأطفال المدارس الابتدائية التابعة للقطاع الريفي يوم السبت المقبل.

وأكد تقديم كل الدعم والتيسيرات لإنجاح أعمال المبادرة والوصول لجميع الأطفال المستهدفة بكل القري بالمحافظة، مثمنا جهود الدولة للاهتمام بصحة المواطن وخاصة أطفال المدارس من أجل غد أفضل للأجيال القادمة.

من جانبه ناشد محافظ المنوفية، جموع المواطنين التجاوب مع المبادرة الرئاسية حفاظا على صحة أبنائهم وعلاج سوء التغذية عند الأطفال.