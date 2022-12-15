وزيرة التخطيط تبحث مع عدد من الوزراء القطريين سبل تعزيز التعاون بين البلدين

التقت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على هامش زيارتها لدولة قطر بعدد من الوزراء وكان اللقاء الاول بالشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس جهاز قطر للاستثمارووزير الخارجية القطري، وخلال اللقاء تم بحث عدد من ملفات التعاون المشترك ومتابعة عدد من الاتفاقات التي وقعت خلال الفترة الماضية.

كما التقت وزيرة التخطيط، محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، وخلال الاجتماع تم مناقشة اطلاق منتدي قطر للاستثمار ومشاركة مصر بدور فعال في المنتدي وتعزيز التعاون بين المؤسسات الاستثمارية في البلدين وعلي رأسها صندوق مصر السيادي .



كما اجتمعت السعيد مع على بن أحمد الكواري، وزير المالية، واستعراضت أهم التطورات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية على مستوى العالم، إلى جانب مناقشة التعاون الثنائي بين مصر وقطر وسبل دعمها وتوطيدها، خاصة في مجال الاستثمار.



كما أشارت السعيد ما قامت به الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة من استثمارات كبيرة في البنية الأساسية التحتية جاذبة للاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، وتوفر جودة حياة للمواطن المصري، مشيرة إلى إطلاق مصر للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والذي يرتكز على عدة محاور، ويهدف إلى أن يصبح الاقتصاد المصري أكثر قدرة على الصمود ومواجهة الأزمات، مشيرة إلى "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، لتوضّح للمستثمرين دور الدولة في مختلف القطاعات كمُنظّم للنشاط الاقتصادي وفق آليّات السوق، وكيفية تخارج الدولة من الأنشطة، لافتة إلى وضع بعض الحوافز الخاصة بتوطين الصناعات وذلك بالتركيز على مشروعات الاقتصاد الأخضر.



وأشارت السعيد إلى قانون مشاركة القطاع الخاص، والذي تم تحديثه للقضاء على بعض المعوقات، لافتة إلى صندوق مصر السيادي كذراع استثماري مهم للدولة يعمل كشريك للقطاع الخاص، من خلال دراسة الفرص الاستثمارية بالدولة وإتاحة تلك المنتجات الاستثمارية للقطاع الخاص، موضحة أن الصندوق له عدد من الصناديق الفرعية.