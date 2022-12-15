نائب: بيلاروس توشك على الانضمام إلى شنغهاي للتعاون

أكد سيرغي سيرانكوف عضو اللجنة الدائمة للشؤون الدولية في مجلس النواب البيلاروسي أن انضمام بلاده إلى منظمة شنغهاي للتعاون يعتبر مسألة مستقبل قريب جدا.

وقال سيرانكوف في تصريحات لوكالة "نوفوستي" اليوم الخميس: "هذه مسألة مستقبل قريب جدا.. من السابق لأوانه الحديث عن تواريخ محددة، لكنني أعتقد أن هذا سيحدث في المستقبل القريب جدا".

وأضاف أن مهمة انضمام بيلاروس إلى منظمة شنغهاي للتعاون قد حددها الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، بينما تطورت الأوضاع في السياسة الخارجية على مر السنين بطريقة حولت بيلاروس من مراقب في منظمة شنغهاي للتعاون إلى مشارك فعلي كامل فيها، وهو ما تتفق معه المنظمة نفسها.

وأشار النائب إلى أن ذلك "خطوة مهمة نحو تحسين مستوى العلاقات الدولية للدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، حيث أصبحت بيلاروس منصة لحل النزاعات داخل دول معينة، إضافة إلى نزاعات بين الدول".

و"منظمة شنغهاي للتعاون"، هي منظمة دولية تأسست عام 2001، وتضم تسع دول أعضاء، هي روسيا وأوزبكستان والصين وطاجيكستان وقرغيزستان وكازاخستان وباكستان، والهند وإيران.

وفي الوقت الحاضر، تتمتع أفغانستان وبيلاروس ومنغوليا بصفة "مراقب"، بينما حصلت أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال وتركيا وسريلانكا، وجزر المالديف، وميانمار على وضع "شريك".

وأعلنت "شنغهاي للتعاون"، أن عددا من الدول العربية انضمت مؤخرا بصفة "شركاء الحوار" في المنظمة، وهي البحرين، والكويت، والإمارات، ومصر وقطر.