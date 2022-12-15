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يسعى منتخب فرنسا حامل اللقب لإنهاء لعنة حامل اللقب في تاريخ كأس العالم بعدما وصل لنهائي مونديال قطر 2022.

وتلعب فرنسا بطل كأس العالم 2018 في روسيا مع الأرجنتين في الخامسة مساء الأحد المقبل بملعب "لوسيل" في نهائي مونديال قطر.

وحققت فرنسا لقب كأس العالم 1998 وروسيا 2018، وتسعى للتتويج باللقب الثالث والثاني على التوالي.

وخلال نخس كأس العالم نجح منتخبات فقط في الحفاظ على لقبه وهم إيطاليا الذي توج بلقبي 1934 و1938 وأيضا البرازيل في نسختي 1958 و1962.

بينما فشلت الأرجنتين في تحقيق اللقب مرتين على التوالي بعد الفوز بلقب نسخة 1986 ثم خسر نهائي 1990 كما خسرت أيضا البرازيل نهائي نسخة 1998 بعد الفوز بلقب 1994.