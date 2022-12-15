 الرئيس السيسي يلتقي مع وزير الدفاع الأمريكي بمقر البنتاجون في واشنطن - بوابة الشروق
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الرئيس السيسي يلتقي مع وزير الدفاع الأمريكي بمقر البنتاجون في واشنطن


نشر في: الخميس 15 ديسمبر 2022 - 2:39 ص | آخر تحديث: الخميس 15 ديسمبر 2022 - 2:45 ص

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الأربعاء، مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، وذلك بمقر البنتاجون في واشنطن.
صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.


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