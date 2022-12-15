الرئيس السيسي يلتقي مع وزير الدفاع الأمريكي بمقر البنتاجون في واشنطن

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التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الأربعاء، مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، وذلك بمقر البنتاجون في واشنطن. صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.