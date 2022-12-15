الرئيس السيسي يلتقي مع وزير الدفاع الأمريكي بمقر البنتاجون في واشنطن

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الأربعاء، مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، وذلك بمقر البنتاجون في واشنطن.

صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.