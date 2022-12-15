أمريكا تفرض عقوبات على 58 شخصية وكيانا روسيا بسبب العملية على أوكرانيا

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، فرض جولة جديدة من العقوبات على أشخاص وكيانات روسية بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تضمنت 40 شخصية و18 كيانًا في روسيا.

وجاء على الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تعزز جهودها لمحاسبة روسيا على عمليتها ضد أوكرانيا، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تلتزم بالعمل جنبًا إلى جنب مع حلفائها وشركائها لفرض المزيد من العواقب الوخيمة على الرئيس الروسي فلايدير بوتين وداعميه في العملية العسكرية ضد أوكرانيا.

ووفقًا لوزارة الخارجية الأمريكية فقد تم إدراج 40 شخصية بينهم فلاديمير أوليوفيتش بوتانين أحد أفراد الأقلية أوليجارشية الروسية الغنية وزوجته وابنه وابنته، والنائب الأول لرئيس الوزراء الروسي أندري ريموفيتش بيلوسوف ونائب رئيس الوزراء ديميتري نيكولوفيتش شيرينشينكو، وعدد من المسؤولين الأخرين وحاكم موسكو ومسؤولين موالين لموسكو في المناطق الأوكرانية الخاضعة لروسيا.

كما تم إدراج 18 كيانًا من بينها شبكة مؤسسات تعود لبوتانين وأسرته بالإضافة إلى وزارة الحالات الطارئة لجمهورية دونيتسك الشعبية، مشيرة إلى مشاركة موظفي هذا الكيان بشكل مباشر في تصفية المدنيين قسريًا في مواقع متعددة في منطقة دونيتسك بأوكرانيا.

وأشارت إلى أن المملكة المتحدة وكندا قد فرضتا عقوبات على بوتانين وشبكته من المؤسسات التي تعود له ولأسرته.