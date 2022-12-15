حرص محمد النني، لاعب آرسنال الإنجليزي ومنتخب مصر، على توجيه رسالة دعم إلى لاعبي منتخب المغرب بعد الهزيمة أمام فرنسا في بطولة كأس العالم قطر 2022.

وخسر منتخب المغرب أمام فرنسا بهدفين مقابل لا شيء، مساء اليوم الأربعاء، على ستاد البيت في نصف نهائي المونديال.

وبلغ المنتخب المغربي، المربع الذهبي لكأس العالم، بعد الفوز بهدف دون رد على البرتغال، أما فرنسا صعدت لنصف النهائي، بعد الفوز 2-1 على إنجلترا.

غرد النني عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "شكرًا المغرب لجعلنا فخورين".

وسيلعب منتخب أسود الأطلس يوم السبت المقبل مع كرواتيا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في البطولة.

وكان منتخب كرواتيا قد خسر من الأرجنتين بثلاثية دون رد أمس الثلاثاء، في نصف نهائي كأس العالم.