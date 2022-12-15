روبرت كوخ يسجل زيادة طفيفة في معدل الإصابة الأسبوعي بكورونا في ألمانيا

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني، صباح اليوم الخميس، تسجيل زيادة طفيفة في معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا، مقارنة بأمس.

وأوضح المعهد أن هذا المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، بلغ صباح اليوم على مستوى ألمانيا 6ر239، مقابل 2ر231 أمس.

وبلغ المعدل 2ر214 قبل أسبوع، و212 قبل شهر.

تجدر الإشارة إلى أن المؤشر الخاص بالمعهد لا ينقل سوى صورة غير مكتملة عن الوضع الحالي للعدوى بفيروس كورونا في ألمانيا. ويفترض خبراء منذ فترة طويلة أن هناك عددا كبيرا من الإصابات لا يتم تسجيلها لدى المعهد، لاسيما لأن ليس جميع المصابين يجرون اختبار الكشف عن الإصابة (بي سي آر).

وأضاف المعهد اليوم أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت إجمالي 44 ألفا و875 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، 230 حالة وفاة.

وقبل أسبوع واحد تم تسجيل 40 ألفا و256 حالة إصابة، و125 حالة وفاة خلال يوم واحد.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا 36 مليونا و905 آلاف و873 حالة إصابة.

ولكن المعهد أشار إلى أن إجمالي العدد الفعلي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك، نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها.