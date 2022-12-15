إبراهيم عيسى: هيبة الدولة الحقيقية في إصدار قرارات قابلة للتنفيذ

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن ظهور رئيس الوزراء من خلال التصريحات الأسبوعية للتعقيب الفوري على القضايا المثارة في الرأي العام، أمر في غاية الأهمية لطمأنة المواطن خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية، مؤكدًا أن مخاطبة المواطن في أوقات الأزمات ضروري.

وأضاف الاعلامي ابراهيم عيسى، خلال تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر قناة القاهرة والناس، أن طريقة القول وتأثير ما يقال من تصريحات وردود الفعل عليه أمر قابل للنقاش والتطوير، متابعًا: ليس بالضرورة أن تؤدي التصريحات الحكومية إلى طمأنة او إرضاء المواطن، من الممكن أن تكون بعض التصريحات صادمة، مشددًا على أن هيبة الدولة الحقيقية في إصدار قرارات قابلة للتنفيذ، وأوقات الأزمات هي وقت التضامن والتنسيق بين الوزارات.

وتابع: لا يوجد أي نوع من التدريب السياسي للمسؤولين في مصر، واحنا بنجيب المسؤول من الدار للنار بدون اجتياز ورش تدريب لتولى لمنصب، ودور المتحدث الرسمي هام جدًا في توضيح الأمور للرأي العام في أوقات الأزمات، موضحًا أن بعض الوزراء ليس لديهم ملكة مخاطبة المواطن بشأن ملفاتهم وتحدياتهم، وعلى متحدثي الوزارات تدريب الوزراء على مخاطبة الرأي العام فيما يخص ملفاتهم.