قررت حديقة حيوانات في السويد، مضطرة، للقضاء على 3 قردة شمبانزي بعد هروبها من أقفاصها، فيما لا يزال الوضع خارج عن السيطرة اليوم الخميس بحسب إدارة الحديقة.



وأصيب قرد رابع بطلقة نارية، على ما أوضحت الشركة التي تتولّى إدارة حديقة حيوانات فوروفيك الواقعة على بعد حوالى 200 كيلومتر شمال العاصمة ستوكهولم، وفقا لموقع "سكاي نيوز عربية".



وقالت الناطقة باسم مجموعة "باركس أند ريزورتس" المسؤولة عن الحديقة أنيكا تروسليوس، إنّ "الشمبانزي حيوان قد يطرح مخاطر كثيرة، فوجوده خارج الحديقة يشكّل خطراً على حياة الأفراد".



وأمس الأربعاء، فرت خمسة قردة شمبانزي من أصل سبعة موجودة في حديقة الحيوانات من أقفاصها لأسباب ما تزال مجهولة وأصبحت طليقة في محيط الحديقة.



وأوضحت الإدارة أنّ تخديرها "لم يكن حلاً بديلاً، لأنّ إطلاق سهم مخدر يحتاج إلى أن يكون الشخص قريباً جداً من الحيوان، فضلاً عن أنّ المخدّر يعطي مفعوله بعد عشر دقائق".



وأشارت الإدارة في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" ظهر أليوم الخميس إلى أن القردة الأربعة التي ما تزال حية موجودة في القسم المخصص للقردة، لكنّها لم تجر إعادتها إلى أقفاصها.



ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الإدارة قولها "هذا يعني أننا لا يمكننا السماح للأشخاص بالتنقل داخل الحديقة وأننا في حالة تيقظ مستمرة".



والحديقة مغلقة خلال هذا الموسم إلا أن العاملين فيها كانوا متواجدين لدى وقوع الحادث.