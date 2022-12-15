 شركة ميونخ ري الألمانية تتوقع 4 مليارات يورو أرباحا لعام 2023 - بوابة الشروق
الخميس 15 ديسمبر 2022 8:11 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لتنظيم قطر لبطولة كأس العالم الحالية؟


النتـائـج تصويت

شركة ميونخ ري الألمانية تتوقع 4 مليارات يورو أرباحا لعام 2023

د ب أ
نشر في: الخميس 15 ديسمبر 2022 - 7:10 ص | آخر تحديث: الخميس 15 ديسمبر 2022 - 7:10 ص

تهدف شركة "ميونخ ري" الألمانية ، أكبر شركة لإعادة التأمين في جميع أنحاء العالم ، إلى تحقيق أرباح مجمعة تبلغ حوالي 4 مليارات يورو (26ر4 مليار دولار) في عام 2023 ، بسبب "الأداء التشغيلي الممتع للغاية".

ويستند التوجيه إلى المعايير الدولية الجديدة لإعداد التقارير المالية، الصالحة اعتبارا من العام المقبل، وبالتالي لا يمكن مقارنتها بأرقام العام السابق بأكمله ، حسبما ذكرت ميونيخ ري في وقت متأخر من يوم الأربعاء.

وفي مجال إعادة التأمين ، تتوقع الشركة إيرادات تبلغ حوالي 39 مليار يورو ، وأرباحا تبلغ حوالي 3ر3 مليار يورو لعام 2023.

وبالنسبة لعام 2022 ، توقع المجلس التنفيذي مؤخرا فائضا يبلغ حوالي 3ر3 مليار يورو.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك