شركة ميونخ ري الألمانية تتوقع 4 مليارات يورو أرباحا لعام 2023

تهدف شركة "ميونخ ري" الألمانية ، أكبر شركة لإعادة التأمين في جميع أنحاء العالم ، إلى تحقيق أرباح مجمعة تبلغ حوالي 4 مليارات يورو (26ر4 مليار دولار) في عام 2023 ، بسبب "الأداء التشغيلي الممتع للغاية".

ويستند التوجيه إلى المعايير الدولية الجديدة لإعداد التقارير المالية، الصالحة اعتبارا من العام المقبل، وبالتالي لا يمكن مقارنتها بأرقام العام السابق بأكمله ، حسبما ذكرت ميونيخ ري في وقت متأخر من يوم الأربعاء.

وفي مجال إعادة التأمين ، تتوقع الشركة إيرادات تبلغ حوالي 39 مليار يورو ، وأرباحا تبلغ حوالي 3ر3 مليار يورو لعام 2023.

وبالنسبة لعام 2022 ، توقع المجلس التنفيذي مؤخرا فائضا يبلغ حوالي 3ر3 مليار يورو.