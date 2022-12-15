

أفادت وكالة الأنباء السورية «سونا»، اليوم الخميس، بعثور الجهات المختصة على نفق كان يستخدمه تنظيم (داعش) الإرهابي، في ريف دير الزور الشرقي، يحتوي أسلحة وذخائر وطائرات مسيرة، وكتباً ومعدات مختلفة.



وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، يوم الثلاثاء، أنها استأنفت بشكل كامل عملياتها ضد تنظيم داعش في سوريا، مع قوات سوريا الديمقراطية.



وقال المتحدث باسم البنتاجون، الجنرال بات رايدر، في مؤتمر صحفي: «نركز مع هؤلاء الشركاء المحليين على منع إعادة تشكيل داعش، والعمليات استؤنفت الأسبوع الماضي، في يوم 9 ديسمبر الجاري».



وتم تقليص الدوريات الأمريكية الشهر الماضي، حيث علقت «قوات سوريا الديمقراطية» دورياتها، جراء غزو محتمل من قبل تركيا.